В Новосибирске женщина-водитель сбила пенсионерку и забрала ее телефон

Когда женщина находилась на пешеходном переходе, ее сбил автомобиль, предположительно Nissan Sunny. Как рассказали подписчики, после ДТП пострадавшая попросила отвезти её к дому сына, который находился через дорогу. Женщина-водитель Ниссана привезла пострадавшую до указанного адреса, после чего, по словам авторов сообщения, выбросила её из автомобиля, попутно прихватив телефон.