В Новосибирске женщина-водитель сбила пенсионерку и забрала ее телефон

В среду, 3 марта, на улице Ипподромской Новосибирска, возле остановки«Некрасова», автомобиль сбил пенсионерку, которая вышла из общественного транспорта и решила перейти дорогу. Об этом рассказали в сообществе АСТ-54.
Когда женщина находилась на пешеходном переходе, ее сбил автомобиль, предположительно Nissan Sunny. Как рассказали подписчики, после ДТП пострадавшая попросила отвезти её к дому сына, который находился через дорогу. Женщина-водитель Ниссана привезла пострадавшую до указанного адреса, после чего, по словам авторов сообщения, выбросила её из автомобиля, попутно прихватив телефон.
У сбитой пенсионерки диагностировали перелом шейки бедра. Теперь родственники просят очевидцев происшествия откликнуться.
Напомним, сегодня же полиция рассказала о розыске неизвестного водителя, который сбил на Ипподромской пенсионерку 1953 года рождения и скрылся. Возможно, речь идет об одном и том же ДТП.