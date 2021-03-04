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В Новосибирске женщина-водитель сбила пенсионерку и забрала ее телефон

4 марта 2021, 13:50
Родственники пострадавшей ищут очевидцев происшествия.

В среду, 3 марта, на улице Ипподромской Новосибирска, возле остановки«Некрасова», автомобиль сбил пенсионерку, которая вышла из общественного транспорта и решила перейти дорогу. Об этом рассказали в сообществе АСТ-54.

Когда женщина находилась на пешеходном переходе, ее сбил автомобиль, предположительно Nissan Sunny. Как рассказали подписчики, после ДТП пострадавшая попросила отвезти её к дому сына, который находился через дорогу. Женщина-водитель Ниссана привезла пострадавшую до указанного адреса, после чего, по словам авторов сообщения, выбросила её из автомобиля, попутно прихватив телефон.

У сбитой пенсионерки диагностировали перелом шейки бедра. Теперь родственники просят очевидцев происшествия откликнуться.

Напомним, сегодня же полиция рассказала о розыске неизвестного водителя, который сбил на Ипподромской пенсионерку 1953 года рождения и скрылся. Возможно, речь идет об одном и том же ДТП.

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#Новости#Происшествия
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