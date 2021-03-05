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На Бердском шоссе на пути следования Мишустина произошло крупное ДТП с пострадавшими

5 марта 2021, 15:49
Столкнулись пять автомобилей.

Днем 5 марта на Бердском шоссе произошло массовое ДТП. В аварию попали пять машин. Об этом сообщает служба эвакуации АСТ-54.

Рядом с домом №500 на Бердском шоссе столкнулись седан «Mercedes-Benz», пассажирский автобус, самогруз и два легковых автомобиля. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. Им стал водитель немецкой иномарки.

Мужчину увезли в больницу с переломом берцовой кости. Как рассказали в службе информации ГИБДД города, пассажиры автобуса в ДТП не пострадали.

Любопытно, что произошло ДТП на пути следования кортежа премьер-министра Михаила Мишустина. Он в эти дни гостит в Новосибирске.

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#Новости#Происшествия
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