На Бердском шоссе на пути следования Мишустина произошло крупное ДТП с пострадавшими

Днем 5 марта на Бердском шоссе произошло массовое ДТП. В аварию попали пять машин. Об этом сообщает служба эвакуации АСТ-54.
Рядом с домом №500 на Бердском шоссе столкнулись седан «Mercedes-Benz», пассажирский автобус, самогруз и два легковых автомобиля. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. Им стал водитель немецкой иномарки.
Мужчину увезли в больницу с переломом берцовой кости. Как рассказали в службе информации ГИБДД города, пассажиры автобуса в ДТП не пострадали.
Любопытно, что произошло ДТП на пути следования кортежа премьер-министра Михаила Мишустина. Он в эти дни гостит в Новосибирске.