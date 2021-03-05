Новосибирские следователи возбудили дело после избиения 82-летней бабушки в Бердске

В Новосибирской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который подозревается в избиении 82-летней пенсионерки. Его уже задержали в Бердске.
По версии следствия, 3 марта пьяный мужчина встретил случайную прохожую, которая медленно передвигалась по микрорайону «Северный» в Бердске. По данным СМИ, именно медлительность пенсионерки стала причиной агрессии. Мужчина ударил пожилую женщину, помог ей подняться и снова ударил ногой.
Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство». Следователи намерены ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.