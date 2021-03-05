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Премьер-министру показали производство вакцины «ЭпиВакКорона» в Новосибирске

5 марта 2021, 15:18
Мишустин пообщался с новосибирскими учеными.

Научный центр «Вектор», где производят новосибирскую вакцину от коронавируса «ЭпикВакКорона», посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

Во второй день своего пребывания в Новосибирской области Мишустин побывал в Кольцово, где лично наблюдал за производством вакцины. Кроме того, ему провели экскурсию в стенах научного центра, показали лаборатории и пригласили принять участие в запуске новой линии розлива вакцины. Гендиректор предприятия «Вектор-Биальгам» Леонид Никулин, которое выпускает вакцины «ЭпикВакКорона», показал линию производства, где препарат разливают по ампулам и в шприц-дозы.

По словам директора, запланированный объем производства вакцины от Covid-19 – 10 млн доз в месяц, пока же производят до 5 млн доз.

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