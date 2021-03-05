Премьер-министру показали производство вакцины «ЭпиВакКорона» в Новосибирске

Во второй день своего пребывания в Новосибирской области Мишустин побывал в Кольцово, где лично наблюдал за производством вакцины. Кроме того, ему провели экскурсию в стенах научного центра, показали лаборатории и пригласили принять участие в запуске новой линии розлива вакцины. Гендиректор предприятия «Вектор-Биальгам» Леонид Никулин, которое выпускает вакцины «ЭпикВакКорона», показал линию производства, где препарат разливают по ампулам и в шприц-дозы.