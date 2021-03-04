Мишустин открыл логистический почтовый центр в Новосибирске

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Новосибирске принял участие в открытии крупнейшего за Уралом логистического почтового центра. Он разместился на 45 тысячах квадратных метров в аэропорту Толмачево.
Хаб стал самым технически оснащенным в России. Там же предусмотрен крупный таможенный пункт и даже складские зоны для интернет-торговли.
Через хаб будут проходить 25% писем и посылок из Азии. В сутки сотрудники комплекса смогут обрабатывать полтора миллиона единиц. Инвестиции в проект составили около 8 млрд рублей.