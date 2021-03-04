Михаил Мишустин прибыл в Новосибирск из Тывы

На следующий день премьер-министр встретится с губернатором НСО Андреем Травниковым, посетит центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". В целом программа посвящена вопросам науки. Мишустин встретится с учеными Института ядерной физики им. Будкера и НГУ. В преддверии международного женского дня премьер-министр поздравит женщин-ученых.