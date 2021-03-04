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Михаил Мишустин прибыл в Новосибирск из Тывы

4 марта 2021, 19:03
С осмотра сортировочного хаба начнется программа посещения Новосибирска.

Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Новосибирск из Тывы. В столице Сибири чиновник пробудет несколько дней.

Мишустин побывает в Новосибирском логистическом почтовом центре. С осмотра сортировочного хаба начнется программа посещения Новосибирска.

На следующий день премьер-министр встретится с губернатором НСО Андреем Травниковым, посетит центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". В целом программа посвящена вопросам науки. Мишустин встретится с учеными Института ядерной физики им. Будкера и НГУ. В преддверии международного женского дня премьер-министр поздравит женщин-ученых.

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