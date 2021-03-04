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Новосибирским автошколам запретили учебную езду по городу во время визита Мишустина

4 марта 2021, 18:48
Учебным машинам разрешили ездить только по автодрому.

Новосибирским автошколам запретили выезжать в город 5 и 6 марта. В эти дни в Новосибирске будет проходить визит премьер-министра Михаила Мишустина.

Информацию об изменениях в графике работы было объявлено 4 марта. Учебным машинам разрешили ездить только по автодрому.

Как сообщает НГС, предупреждение озвучено в целом ряде новосибирских автошкол. Информация распространяется в чатах автошкол. При этом в ГИБДД заявили, что официального запрета на документальном уровне нет.

Напомним, 4 марта начинается визит в Новосибирск премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Чиновник осмотрит новосибирский логистический почтовый центр, посетит Кольцово, Академгородок и государственный научный центр «Вектор». Побывает в институте ядерной физики имени Г.И.Будкера и НГУ.

Компанию ему составят его зам Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов и министр науки Валерий Фальков. Также с федеральными чиновниками встретится и губернатор НСО Андрей Травников.

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#Новости#Город
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