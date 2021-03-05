Стая бродячих собак напала на женщину в центре Новосибирска

В полдень 4 марта в сквере имени Кирова Новосибирска на женщину напала стая бездомных собак. Об этом пострадавшая рассказала в сообществе АСТ-54.
Одна из собак укусила женщину за левую ногу, что привело ее в травматологическое отделение. Женщине пришлось делать прививки от столбняка и бешенства.
- Считаю вопиющим тот факт, что стаи бездомных собак беспрепятственно бегают по центру Новосибирска и нападают на людей. Также данному фактору благоприятствует то, что сотрудники кафе кормят безнадзорных собак прямо на улице, рядом с кафе, - рассказала пострадавшая.
Женщина указывает, что жители ее дома не раз направляли заявки по отлову собак, но вопрос до сих пор не решён. Между тем по скверу Кирова ежедневно проходит очень большой поток людей, которым угрожают бродячие собаки.