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Массовое ДТП с участием грузовика произошло под Новосибирском

7 марта 2021, 00:11
Четыре автомобиля столкнулись на Ленинск-Кузнецкой трассе.

В субботу, 6 марта, несколько ДТП зафиксировали на Ленинск-Кузнецкой трассе под Новосибирском. Массовая авария с участием грузовика произошла у Журавлёво.

Как рассказали подписчики сообщества АСТ-54, столкнулись грузовик Iveco, минивэн, хэтчбек ВАЗ-2114 и кроссовер Hyundai Creta. От удара минивэн и Ладу смяло, а Хёндэ отбросило на несколько десятков метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Недалеко от этого места столкнулись тягач с полуприцепом и универсал Toyota, который развернуло попрёк дороги. Еще ранее на этой же трассе по пути в Тогучин произошла авария с участием кроссовера SsangYong Kyron и фургона.

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#Новости#Происшествия
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