Массовое ДТП с участием грузовика произошло под Новосибирском

В субботу, 6 марта, несколько ДТП зафиксировали на Ленинск-Кузнецкой трассе под Новосибирском. Массовая авария с участием грузовика произошла у Журавлёво.
Как рассказали подписчики сообщества АСТ-54, столкнулись грузовик Iveco, минивэн, хэтчбек ВАЗ-2114 и кроссовер Hyundai Creta. От удара минивэн и Ладу смяло, а Хёндэ отбросило на несколько десятков метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Недалеко от этого места столкнулись тягач с полуприцепом и универсал Toyota, который развернуло попрёк дороги. Еще ранее на этой же трассе по пути в Тогучин произошла авария с участием кроссовера SsangYong Kyron и фургона.