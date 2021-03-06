Попытку угона внедорожника Hyundai сняли на видео в Новосибирске

В Новосибирске сняли на видео попытку угона внедорожника Hyundai. О том, что неизвестные пытались завладеть ее автомобилем, в сообществе АСТ-54 рассказала девушка по имени Олеся.
- На Родниках участились случаи слива топлива, вскрытия и угона автомобилей. На днях ночью пытались угнать и мой авто в микрорайоне Приозёрный.Сигнализацию отключили, открыли машину и завели двигатель, - рассказала потерпевшая.
Внедорожник завести не удалось, хотя преступник сделал несколько попыток. О произошедшем девушка узнала, когда сработала сигнализация, подавшая сигнал на приложение в смартфоне. Девушка вызвала полицию. Она опубликовала видеозапись момента попытки угона, сделанную камерой наблюдения на ее доме.
- Несколькими днями ранее срабатывала сигнализация и от моей машины отъехал неизвестный автомобиль.Очень прошу осветить данный вопрос, чтобы люди были предупреждены, - написала Олеся. Девушка надеется, что полицейские смогут разобраться в происходящем.