Попытку угона внедорожника Hyundai сняли на видео в Новосибирске

Внедорожник завести не удалось, хотя преступник сделал несколько попыток. О произошедшем девушка узнала, когда сработала сигнализация, подавшая сигнал на приложение в смартфоне. Девушка вызвала полицию. Она опубликовала видеозапись момента попытки угона, сделанную камерой наблюдения на ее доме.