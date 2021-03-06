atas.info
ГлавноеВсе новости

Попытку угона внедорожника Hyundai сняли на видео в Новосибирске

7 марта 2021, 00:00
На Родниках участились случаи противоправных действий в отношении автомобилей

В Новосибирске сняли на видео попытку угона внедорожника Hyundai. О том, что неизвестные пытались завладеть ее автомобилем, в сообществе АСТ-54 рассказала девушка по имени Олеся.

- На Родниках участились случаи слива топлива, вскрытия и угона автомобилей. На днях ночью пытались угнать и мой авто в микрорайоне Приозёрный.Сигнализацию отключили, открыли машину и завели двигатель, - рассказала потерпевшая.

Внедорожник завести не удалось, хотя преступник сделал несколько попыток. О произошедшем девушка узнала, когда сработала сигнализация, подавшая сигнал на приложение в смартфоне. Девушка вызвала полицию. Она опубликовала видеозапись момента попытки угона, сделанную камерой наблюдения на ее доме.

- Несколькими днями ранее срабатывала сигнализация и от моей машины отъехал неизвестный автомобиль.Очень прошу осветить данный вопрос, чтобы люди были предупреждены, - написала Олеся. Девушка надеется, что полицейские смогут разобраться в происходящем.

Материалы по теме
В Новосибирске женщина инсценировала угон своего автомобиляВ Куйбышеве незадачливый воришка попался на угоне мотоциклаПод Новосибирском уголовник взломал гараж ради угона у соседа старых «Жигулей»
#Новости#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52