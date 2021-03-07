Еще 102 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области. Таковы данные оперштаба на утро 7 марта. Число заболевших COVID-19 в регионе достигло 36 499, из них 2 072 – дети.
Выписаны с выздоровлением 48 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 33 501 человек.
Сообщается о смерти еще семи пациентов. Умерли мужчины в возрасте 60, 70, 71 и 81 года и женщины 50, 63 и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 1 489 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 103 человека. Тяжело переносят болезнь 19 пациентов. Они в реанимациях подключены к аппаратам ИВЛ.
В Новосибирске госпитализированы 19 детей и 1 170 взрослых с коронавирусом и подозрением на него. Еще 699 аналогичных пациентов лежат в ЦРБ региона.
В Новосибирской области сделано 1 329 630 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 010 новосибирцев. 102 833 человека отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.
За минувшие сутки 3 229 человек заболели ОРВИ. О госпитализированных не сообщается.