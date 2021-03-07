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Пикет против продажи сквера на Демакова провели в Новосибирске

7 марта 2021, 14:43
Акция вызвала интерес полиции.

В Академгородке неравнодушные местные жители провели серию одиночных пикетов. Активисты протестовали против застройки территории сквера на улице Демакова. Всего свою гражданскую позицию выразили около 50 человек.

Акция вызвала интерес полиции. Стражи порядка угрожали собравшимся штрафами, однако до прямого столкновения ситуация не была доведена.

Напомним, что в Академгородке без торгов мэрия продала участок земли площадью 2,3 га. За сделку новосибирские власти выручили 154 млн рублей. Сделку также признала законной прокуратура. На месте сквера будет построен культурно-досуговый центр.

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