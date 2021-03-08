Еще шесть человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области еще шесть человек скончались от коронавируса. Об этом сегодня, 8 марта, рассказали в оперативном штабе.
Умерли трое мужчин в возрасте 53 года, 79 лет, 81 год и трое женщин в возрасте 68 лет, 80 лет, 82 года. Всего в регионе от covid-19 скончались 1 495 человек.
По-прежнему тяжелой остается ситуация в больницах. В отделениях интенсивной терапии находятся 100 человек. На аппаратах ИВЛ – 16 пациентов.
За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 36 599 человек.