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Еще шесть человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

8 марта 2021, 14:31
Всего от covid-19 умерли 1 495 новосибирцев.

В Новосибирской области еще шесть человек скончались от коронавируса. Об этом сегодня, 8 марта, рассказали в оперативном штабе.

Умерли трое мужчин в возрасте 53 года, 79 лет, 81 год и трое женщин в возрасте 68 лет, 80 лет, 82 года. Всего в регионе от covid-19 скончались 1 495 человек.

По-прежнему тяжелой остается ситуация в больницах. В отделениях интенсивной терапии находятся 100 человек. На аппаратах ИВЛ – 16 пациентов.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 36 599 человек.

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