Ровно 100 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба на утро 8 марта в регионе зарегистрировано 36 599 случаев коронавируса (+100 за сутки), в том числе у 2 078 детей. 33 553 человека выздоровели (+52 за сутки).
Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 79 лет, 81 год и женщины в возрасте 68 лет, 80 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 495 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 100 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.
Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 197.
В больницы районов области госпитализированы 705 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано 1 330 667 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 2 132 жителя региона, 102 942 человека сняты с наблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 021 обращение.