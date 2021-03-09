В Новосибирской области ищут свидетелей смертельного ДТП под Коченево

С просьбой откликнуться свидетелей происшествия обратился сын погибшего. Он рассказал, что его отец находился за рулем грузовика Isuzu и погиб, столкнувшись с фурой у посёлка Чик. Он надеется, что кто-либо видел момент аварии или сохранилась запись с видеорегистратора.