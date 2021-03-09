В Новосибирской области ищут свидетелей смертельного ДТП под Коченево

В Новосибирской области ищут очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 6 марта недалеко от посёлка Коченёво. При столкновении грузовиков на трассе погиб один из водителей.
С просьбой откликнуться свидетелей происшествия обратился сын погибшего. Он рассказал, что его отец находился за рулем грузовика Isuzu и погиб, столкнувшись с фурой у посёлка Чик. Он надеется, что кто-либо видел момент аварии или сохранилась запись с видеорегистратора.
В субботу при столкновении грузовиков у одного из автомобилей от удара разорвало полуприцеп. В итоге на дорогу вывалился груз, относящийся к птицефабрике.