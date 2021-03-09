В СК рассказали подробности убийства 17-летней девушки из Новосибирска

Следствие установило, что причиной убийства 17-летней девушки в Новосибирске стал бытовой конфликт. По подозрению задержан ее парень, который пытался сбежать в Кемерово.
Напомним, 7 марта в квартире на ул. Кошурникова было найдено тело молодой горожанки. Девушка проживала с 19-летним парнем, который и стал главным подозреваемым. Он подался в бега после убийства, но был задержан по дороге в Кемерово.
На допросе он рассказал, что убил возлюбленную во время бытового конфликта. В ходе ссоры он схватил нож, но девушка не поверила в его намерения. В порыве злости он зарезал ее. Судмедэксперты сообщили, что на теле девушки обнаружено не менее 35 ножевых ранений в области шеи.
После парень обокрал погибшую, совершив денежный перевод на сумму 3 тысячи рублей с ее банковской карты. Уходя из квартиры, он также прихватил с собой телефон и ноутбук, которые сдал в ломбард.
Парень решил сбежать в соседнюю область, где жила его подруга. По дороге молодой человек успел попасть в ДТП, и автостопом добирался до Кемерова. Там его поджидала полиция.
Подозреваемый дал признательные показания, и ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу.