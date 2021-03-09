В СК рассказали подробности убийства 17-летней девушки из Новосибирска

На допросе он рассказал, что убил возлюбленную во время бытового конфликта. В ходе ссоры он схватил нож, но девушка не поверила в его намерения. В порыве злости он зарезал ее. Судмедэксперты сообщили, что на теле девушки обнаружено не менее 35 ножевых ранений в области шеи.