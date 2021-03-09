atas.info
ГлавноеВсе новости

В СК рассказали подробности убийства 17-летней девушки из Новосибирска

9 марта 2021, 10:25
Девушку нашли родственники и друзья.

Следствие установило, что причиной убийства 17-летней девушки в Новосибирске стал бытовой конфликт. По подозрению задержан ее парень, который пытался сбежать в Кемерово.

Напомним, 7 марта в квартире на ул. Кошурникова было найдено тело молодой горожанки. Девушка проживала с 19-летним парнем, который и стал главным подозреваемым. Он подался в бега после убийства, но был задержан по дороге в Кемерово.

На допросе он рассказал, что убил возлюбленную во время бытового конфликта. В ходе ссоры он схватил нож, но девушка не поверила в его намерения. В порыве злости он зарезал ее. Судмедэксперты сообщили, что на теле девушки обнаружено не менее 35 ножевых ранений в области шеи.

После парень обокрал погибшую, совершив денежный перевод на сумму 3 тысячи рублей с ее банковской карты. Уходя из квартиры, он также прихватил с собой телефон и ноутбук, которые сдал в ломбард.

Парень решил сбежать в соседнюю область, где жила его подруга. По дороге молодой человек успел попасть в ДТП, и автостопом добирался до Кемерова. Там его поджидала полиция.

Подозреваемый дал признательные показания, и ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Материалы по теме
Суд присяжных в Новосибирске оправдал обвиняемого в убийствеВ Новосибирске за убийство 91-летнего дедушки арестовали его внукаУбийцу 17-летней сибирячки задержали в Кемерове
#Новости#Криминал
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52