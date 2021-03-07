Убийцу 17-летней сибирячки задержали в Кемерове

Стали известны подробности кровавой драмы, разыгравшейся в квартире одного из домов по улице Кошурникова. Там 19-летний молодой человек зарезал свою 17-летнюю сожительницу.
После убийства он забрал деньги у своей жертвы и на таки направился к знакомой в Кемерово. По дороге автомобиль попал в ДТП. После этого убийца продолжил путь автостопом, попав в машину к дальнобойщику.
Подруга назначила встречу около одного из торговых центров Кемерова, где злоумышленник и был задержан. Вся совместная операция кемеровских и новосибирских сыщиков по его поимке заняла 4 часа, сообщает ГУ МВД по НСО.
Сейчас убийцу везут на весто совершения им преступления. У молодого человека изъят мобильный телефон. В мессенджерах сохранилась изобличающая переписка. Возбуждено уголовное дело.