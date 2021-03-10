Названа зарплата арестованного директора управления капстроительства Новосибирска

В Новосибирске мэрия представила данные о зарплате руководителей муниципальных предприятий и их заместителей. Исходя из них, арестованный по обвинению в мошенничестве и взятках директор Управления капитального строительства Константин Головин зарабатывал в прошлом году 124 950 рублей в месяц.
У заместителя Головина Елены Ярцевой зарплата составляла 107,6 тысячи рублей. Но их доходы оказались не самыми большими. У директора «Геофонда» зарплата исчислялась суммой в 149,2 тысячи рублей. Немногим меньше получал директор «Института градостроительного планирования» — 143,1 тысячи рублей.
Константина Головина обвиняют в том, что он принимал фактически не проводившиеся работы при строительстве детских садов. За это он, по версии следствия, получил взятку в виде авиабилетов на сумму более 130 тысяч рублей.