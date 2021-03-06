Правительство России рассмотрит дофинансирование строительства ЛДС к МЧМ-2023

В ходе визита в Новосибирск Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что рассмотрит на уровне кабинета министров вопрос о дофинансировании строительства ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею. Тема обсуждалась в ходе его разговора с губернатором Андреем Травниковым.
Мишустин заверил, что готов рассмотреть все возможные варианты. Поэтому, как только он вернется в Москву, премьер даст поручение с тем, чтобы изучить вопрос финансирования. Ведь, как рассказал ему Травников, основные деньги на строительство ледовой арены идут из областного бюджета, а федеральное софинансирование составляет 35%.
Ряд других объектов, строящихся к чемпионату, также находятся на консолидированном бюджете области. По мнению губернатора, федеральное финансирование позволит распределить деньги на все объекты и вовремя закончить возведение ледового дворца, станции метро «Спортивная» и провести другие мероприятия по благоустройству в городе.