Правительство России рассмотрит дофинансирование строительства ЛДС к МЧМ-2023

Мишустин заверил, что готов рассмотреть все возможные варианты. Поэтому, как только он вернется в Москву, премьер даст поручение с тем, чтобы изучить вопрос финансирования. Ведь, как рассказал ему Травников, основные деньги на строительство ледовой арены идут из областного бюджета, а федеральное софинансирование составляет 35%.