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Правительство России рассмотрит дофинансирование строительства ЛДС к МЧМ-2023

6 марта 2021, 04:28
Михаил Мишустин изучит вопрос с членами кабинета министров.

В ходе визита в Новосибирск Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что рассмотрит на уровне кабинета министров вопрос о дофинансировании строительства ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею. Тема обсуждалась в ходе его разговора с губернатором Андреем Травниковым.

Мишустин заверил, что готов рассмотреть все возможные варианты. Поэтому, как только он вернется в Москву, премьер даст поручение с тем, чтобы изучить вопрос финансирования. Ведь, как рассказал ему Травников, основные деньги на строительство ледовой арены идут из областного бюджета, а федеральное софинансирование составляет 35%.

Ряд других объектов, строящихся к чемпионату, также находятся на консолидированном бюджете области. По мнению губернатора, федеральное финансирование позволит распределить деньги на все объекты и вовремя закончить возведение ледового дворца, станции метро «Спортивная» и провести другие мероприятия по благоустройству в городе.

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