В Новосибирске Мишустин посетил центр разработки коронавирусной вакцины

Напомним, премьер-министр РФ прибыл в Новосибирск 4 марта. В программе его визита не только "Вектора", но и поседение НГУ и совещание с руководством региона. Мишустин уже побывал в первом и крупнейшем сортировочном хабе «Почты России» рядом с «Толмачёво».