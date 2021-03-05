В Новосибирске Мишустин посетил центр разработки коронавирусной вакцины

Сегодня, 5 марта, Председатель Правительства России Михаил Мишустин побывал в новосибирском центре вирусологии "Вектор". Ему показали процесс розлива вакцины от коронавируса.
Мишустин выразил надежду, что в ближайшее время производство вакцины достигнет промышленных масштабов. Это необходимо, чтобы закончить массовую вакцинацию до возможной новой волны коронавируса.
Напомним, премьер-министр РФ прибыл в Новосибирск 4 марта. В программе его визита не только "Вектора", но и поседение НГУ и совещание с руководством региона. Мишустин уже побывал в первом и крупнейшем сортировочном хабе «Почты России» рядом с «Толмачёво».