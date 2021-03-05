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В Новосибирске Мишустин посетил центр разработки коронавирусной вакцины

5 марта 2021, 16:20
Премьер-министр проводит рабочую поездку по Сибири

Сегодня, 5 марта, Председатель Правительства России Михаил Мишустин побывал в новосибирском центре вирусологии "Вектор". Ему показали процесс розлива вакцины от коронавируса.

Мишустин выразил надежду, что в ближайшее время производство вакцины достигнет промышленных масштабов. Это необходимо, чтобы закончить массовую вакцинацию до возможной новой волны коронавируса.

Напомним, премьер-министр РФ прибыл в Новосибирск 4 марта. В программе его визита не только "Вектора", но и поседение НГУ и совещание с руководством региона. Мишустин уже побывал в первом и крупнейшем сортировочном хабе «Почты России» рядом с «Толмачёво».

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