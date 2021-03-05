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Пресс-секретарь Мишустина опроверг сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске

5 марта 2021, 11:05
Информация не соответствует действительности.

Движение на улицах Новосибирска ограничивать не будут из-за приезда премьер-министра Михаила Мишустина.

Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сделал заявление, в котором опроверг информацию об искусственных ограничениях как во время передвижения московской делегации по дорогам области, так и при посещении объектов. Он напомнил, что меры могут мешать передвижению пешеходов и транспорта.

Беляков отметил, что за дорожной обстановкой в городах, которые посетил премьер-министр Мишустин следят. Если информация о перекрытии дорог подтверждается, с принимающей стороной проводится разъяснительная беседа.

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