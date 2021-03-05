Пресс-секретарь Мишустина опроверг сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске

Движение на улицах Новосибирска ограничивать не будут из-за приезда премьер-министра Михаила Мишустина.
Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сделал заявление, в котором опроверг информацию об искусственных ограничениях как во время передвижения московской делегации по дорогам области, так и при посещении объектов. Он напомнил, что меры могут мешать передвижению пешеходов и транспорта.
Беляков отметил, что за дорожной обстановкой в городах, которые посетил премьер-министр Мишустин следят. Если информация о перекрытии дорог подтверждается, с принимающей стороной проводится разъяснительная беседа.