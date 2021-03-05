Пресс-секретарь Мишустина опроверг сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске

Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сделал заявление, в котором опроверг информацию об искусственных ограничениях как во время передвижения московской делегации по дорогам области, так и при посещении объектов. Он напомнил, что меры могут мешать передвижению пешеходов и транспорта.