Михаил Мишустин заявил о выделении средств на строительство новых корпусов НГУ

В Новосибирске побывал с рабочим визитом Председатель Правительства России Михаил Мишустин. За неполных два дня он посетил большое количество социальных и научных объектов, решив ряд важных вопросов.
Мишустин побывал в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», запускающем в гражданский оборот вакцину от коронавируса. Премьер-министр высказался за скорейший выход этой вакцины, в которой нуждаются люди. Он выразил надежду, что до осени основной объём массовой вакцинации будет пройден.
В Институте ядерной физики СО РАН Михаилу Мишустину рассказали о проекте создания центра СКИФ. Строительство начнется уже в этом году.
Продолжая научную тематику, премьер побывал в специализированном учебном научном центре при НГУ, где пообщался с учащимися физико-математической школы. После этого он отправился в НГУ, где губернатор Новосибирской области представил главе правительства проект расширения университетского кампуса. По словам Травникова, на территории Академгородка есть возможность построить здания общей площадью до 180 000 квадратных метров, не навредив ландшафту.
Михаил Мишустин заявил, что решение о выделении денег на новые корпуса НГУ уже принято. В Академгородке появятся новое здание СУНЦ, досуговый центр и ещё четыре новых корпуса. По его словам, вопрос уже согласован с президентом, который дал согласия не строительство.