Михаил Мишустин заявил о выделении средств на строительство новых корпусов НГУ

Продолжая научную тематику, премьер побывал в специализированном учебном научном центре при НГУ, где пообщался с учащимися физико-математической школы. После этого он отправился в НГУ, где губернатор Новосибирской области представил главе правительства проект расширения университетского кампуса. По словам Травникова, на территории Академгородка есть возможность построить здания общей площадью до 180 000 квадратных метров, не навредив ландшафту.