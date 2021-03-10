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Женщина убила возлюбленного после празднования 8 марта в Новосибирской области

10 марта 2021, 19:35
Трагедией закончилось веселье в городе Куйбышев

В Новосибирской области 37-летняя женщина убила своего возлюбленного после празднования 8 марта. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета, который возбудил уголовное дело.

По версии следствия, в Международный женский день подозреваемая отмечала праздник в гостях у соседей. Она вернулась домой пьяная и получила упреки от своего сожителя,, который предложил ей пойти спасть туда, где она веселилась. Разозлившись, женщина взяла на кухне нож и ударила им мужчину в шею, от чего тот скончался на месте.

Убив своего возлюбленного, подозреваемая пошла к соседям и рассказала о случившемся. Приехавшие полицейские задержали ее. Следователи осмотрели место преступления и изъяли улики. На допросе задержанная вину в совершенном преступлении признала в полном объеме и раскаялась.

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