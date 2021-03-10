Женщина убила возлюбленного после празднования 8 марта в Новосибирской области

По версии следствия, в Международный женский день подозреваемая отмечала праздник в гостях у соседей. Она вернулась домой пьяная и получила упреки от своего сожителя,, который предложил ей пойти спасть туда, где она веселилась. Разозлившись, женщина взяла на кухне нож и ударила им мужчину в шею, от чего тот скончался на месте.