Женщина убила возлюбленного после празднования 8 марта в Новосибирской области

В Новосибирской области 37-летняя женщина убила своего возлюбленного после празднования 8 марта. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета, который возбудил уголовное дело.
По версии следствия, в Международный женский день подозреваемая отмечала праздник в гостях у соседей. Она вернулась домой пьяная и получила упреки от своего сожителя,, который предложил ей пойти спасть туда, где она веселилась. Разозлившись, женщина взяла на кухне нож и ударила им мужчину в шею, от чего тот скончался на месте.
Убив своего возлюбленного, подозреваемая пошла к соседям и рассказала о случившемся. Приехавшие полицейские задержали ее. Следователи осмотрели место преступления и изъяли улики. На допросе задержанная вину в совершенном преступлении признала в полном объеме и раскаялась.