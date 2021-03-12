В новосибирском Минздраве оправдались за очереди на вакцинацию в поликлинике №27

- Это был частный случай, связанный с тем, что люди пришли на вакцинацию раньше, чем был запланирован прием. Мы максимально быстро разобрались в ситуации, вызвали дополнительного врача, провели необходимые мероприятия. Сейчас нет никаких проблем, - объяснил произошедшее министр.