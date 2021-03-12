В новосибирском Минздраве оправдались за очереди на вакцинацию в поликлинике №27

Posted 12 марта 2021, 11:32
Published 12 марта 2021, 11:32
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили очередь в поликлинике №27 из людей, пришедших на вакцинацию от коронавируса. Напомним, это уже второй случай в течение 30 дней в одной и той же поликлининке.
Толпа людей собралась сегодня, 12 марта, в медучреждении на Рельсовой. Это были люди, пришедшие за вторым компонентом вакцины.
- Это был частный случай, связанный с тем, что люди пришли на вакцинацию раньше, чем был запланирован прием. Мы максимально быстро разобрались в ситуации, вызвали дополнительного врача, провели необходимые мероприятия. Сейчас нет никаких проблем, - объяснил произошедшее министр.
Ранее, 19 февраля, он уже оправдывался за аналогичную ситуацию. Тогда во всем обвинили рассоглаование в действиях между поликлиникой и распределяющей вакцину организацией.