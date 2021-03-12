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Posted 12 марта 2021, 11:32

Published 12 марта 2021, 11:32

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

В новосибирском Минздраве оправдались за очереди на вакцинацию в поликлинике №27

12 марта 2021, 11:32
Константин Хальзов заявил, что это частный случай.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили очередь в поликлинике №27 из людей, пришедших на вакцинацию от коронавируса. Напомним, это уже второй случай в течение 30 дней в одной и той же поликлининке.

Толпа людей собралась сегодня, 12 марта, в медучреждении на Рельсовой. Это были люди, пришедшие за вторым компонентом вакцины.

- Это был частный случай, связанный с тем, что люди пришли на вакцинацию раньше, чем был запланирован прием. Мы максимально быстро разобрались в ситуации, вызвали дополнительного врача, провели необходимые мероприятия. Сейчас нет никаких проблем, - объяснил произошедшее министр.

Ранее, 19 февраля, он уже оправдывался за аналогичную ситуацию. Тогда во всем обвинили рассоглаование в действиях между поликлиникой и распределяющей вакцину организацией.

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