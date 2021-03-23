В Новосибирске мужчину посадили за убийство, совершенное 21 год назад

Posted 23 марта 2021, 07:33
Published 23 марта 2021, 07:33
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине. Следственному комитету удалось доказать его причастность к убийству, совершенному 21 год назад.
В апреле 1999 года в центре Первомайского района между двумя компаниями молодых людей произошел пьяный конфликт. В его ходе один из участников выстрелил в оппонента. 20-летний молодой человек погиб на месте.
Злоумышленник скрылся. Он был объявлен в розыск. 13 октября прошлого года убийцу нашли в Тюмени.
ПОдозреваемого этапировали в Новосибирск. Он не отрицал свою вину. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.