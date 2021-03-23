atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 марта 2021, 07:33

Published 23 марта 2021, 07:33

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

В Новосибирске мужчину посадили за убийство, совершенное 21 год назад

23 марта 2021, 07:33
Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине. Следственному комитету удалось доказать его причастность к убийству, совершенному 21 год назад.

В апреле 1999 года в центре Первомайского района между двумя компаниями молодых людей произошел пьяный конфликт. В его ходе один из участников выстрелил в оппонента. 20-летний молодой человек погиб на месте.

Злоумышленник скрылся. Он был объявлен в розыск. 13 октября прошлого года убийцу нашли в Тюмени.

ПОдозреваемого этапировали в Новосибирск. Он не отрицал свою вину. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

#Криминал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика