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Posted 10 апреля 2021, 02:25

Published 10 апреля 2021, 02:25

Modified 5 августа 2022, 12:18

Updated 5 августа 2022, 12:18

Спорткомплекс «Александрит» открыли в Кировском районе Новосибирска

10 апреля 2021, 02:25
На открытии прошли показательные выступления команд.

Открытие нового многофункционального спорткомплекс «Александрит» состоялось в Кировском районе Новосибирска 9 апреля. Мероприятие посетили губернатор Андрей Травников, Александр Карелин, мэр Анатолий Локоть и другие.

«Александрит» соберет на одном поле баскетболистов, волейболистов, гимнастов и футболистов. Планируется также построить 50-метровый бассейн и открыть ледовую арену для хоккеистов.

Площадка станет местом проведения различных чемпионатов, турниров. Для приема гостей созданы все удобства. На верхних этажах спорткомплекса размещена гостиница на 120 мест, также есть кафе и столовая.

В спорткомплексе создали настоящую «Аллею Славы». Там можно увидеть бюсты таких знаменитых новосибирских спортсменов, как Александра Карелина, Ирины Минх, Романа Власова.

«Многие дети выберут спорт и здоровый образ жизни, что крайне важно для нашего города. Спасибо инвесторам и строителям за этот замечательный объект», – отметил депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов.

Спортивная арена «Александрит» появилась на месте пустыря на улице Петухова на внебюджетные средства. Площадь спорткомплекса составляет 8 тысяч кв.м, 2 тыс. метров занимает спортивная арена.

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#Спорт
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