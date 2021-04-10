Спорткомплекс «Александрит» открыли в Кировском районе Новосибирска

Posted 10 апреля 2021, 02:25
Published 10 апреля 2021, 02:25
Modified 5 августа 2022, 12:18
Updated 5 августа 2022, 12:18
Открытие нового многофункционального спорткомплекс «Александрит» состоялось в Кировском районе Новосибирска 9 апреля. Мероприятие посетили губернатор Андрей Травников, Александр Карелин, мэр Анатолий Локоть и другие.
«Александрит» соберет на одном поле баскетболистов, волейболистов, гимнастов и футболистов. Планируется также построить 50-метровый бассейн и открыть ледовую арену для хоккеистов.
Площадка станет местом проведения различных чемпионатов, турниров. Для приема гостей созданы все удобства. На верхних этажах спорткомплекса размещена гостиница на 120 мест, также есть кафе и столовая.
В спорткомплексе создали настоящую «Аллею Славы». Там можно увидеть бюсты таких знаменитых новосибирских спортсменов, как Александра Карелина, Ирины Минх, Романа Власова.
«Многие дети выберут спорт и здоровый образ жизни, что крайне важно для нашего города. Спасибо инвесторам и строителям за этот замечательный объект», – отметил депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов.
Спортивная арена «Александрит» появилась на месте пустыря на улице Петухова на внебюджетные средства. Площадь спорткомплекса составляет 8 тысяч кв.м, 2 тыс. метров занимает спортивная арена.