Нападение подростка на девочку в лифте попало на видео

Напомним, нападение произошло в доме №39 по улице Ельцовской. Школьник зашел в лифт вслед за девочкой. На выходе подросток напал на нее и заставил целоваться под угрозой убийства. После того, как из квартиры вышел брат девочки - нападавший убежал.