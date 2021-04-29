Нападение подростка на девочку в лифте попало на видео

Нападение подростка-семиклассника на девочку в лифте многоэтажки, произошедшее 26 апреля, попало на видео. Кадры инцидента публикует КП-Новосибирск.
Напомним, нападение произошло в доме №39 по улице Ельцовской. Школьник зашел в лифт вслед за девочкой. На выходе подросток напал на нее и заставил целоваться под угрозой убийства. После того, как из квартиры вышел брат девочки - нападавший убежал.
В домовом чате пользователи сообщают, что этот парень уже не раз угрожал девочкам изнасилованием. Сейчас дело расследуют правоохранительные органы.