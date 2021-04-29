Сжигание мусора и сухой травы может привести к штрафу в 400 тысяч рублей

В Новосибирской области с 30 апреля до 10 мая вступает в действие особый противопожарный режим. По действующим правилам, в это время запрещено посещать лес, разводить костры, готовить на открытом огне и тем более поджигать траву. Новосибирская мэрия напомнила о штрафах за нарушение этих правил.
Чиновники напомнили, что за нарушения требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима предусмотрено значительное увеличение размера административного штрафа. Граждане могут расстаться с 4 тысячами рублей, а юридические лица могут быть оштрафованы уже на 400 тысяч.
Для предотвращения пожаров специалисты советуют не использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для склада мусора или ненужных вещей. Нельзя разводить костры или готовить на огне, кроме специально оборудованных для этого мест. При наличии территории, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.