Двух новосибирских прокуроров поменяли местами

Сегодня, 30 апреля, стало известно, что два новосибирских прокурора поменялись местами, но не по своей воле, а согласно приказу Генерального прокурора России. Прокурор Центрального района Дмитрий Цуканов назначен на должность Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора. В свою очередь, Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Александр Барышников стал прокурором Центрального района Новосибирска.
Дмитрий Цуканов руководил прокуратурой Центрального района с мая 2016 года. До этого он работал следователем, а затем занимал пост Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области.
Александр Барышников служит в органах прокуратуры с 1992 года. На должности Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора он находился с сентября 2011 года.