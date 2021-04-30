Двух новосибирских прокуроров поменяли местами

Сегодня, 30 апреля, стало известно, что два новосибирских прокурора поменялись местами, но не по своей воле, а согласно приказу Генерального прокурора России. Прокурор Центрального района Дмитрий Цуканов назначен на должность Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора. В свою очередь, Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Александр Барышников стал прокурором Центрального района Новосибирска.