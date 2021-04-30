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Двух новосибирских прокуроров поменяли местами

30 апреля 2021, 19:13
Прокурор Центрального района стал Новосибирским межрайонным природоохранным прокурором и наоборот.

Сегодня, 30 апреля, стало известно, что два новосибирских прокурора поменялись местами, но не по своей воле, а согласно приказу Генерального прокурора России. Прокурор Центрального района Дмитрий Цуканов назначен на должность Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора. В свою очередь, Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Александр Барышников стал прокурором Центрального района Новосибирска.

Дмитрий Цуканов руководил прокуратурой Центрального района с мая 2016 года. До этого он работал следователем, а затем занимал пост Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области.

Александр Барышников служит в органах прокуратуры с 1992 года. На должности Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора он находился с сентября 2011 года.

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