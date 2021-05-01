1 мая Монстрация вновь прошла онлайн в Новосибирске

Новосибирцы фотографировали игрушки и домашних животных с яркими лозунгами. Среди них: «А я, что, рыжая?», «Свежий воздух – городам! А не то придет тадам», «Диванстрация», «Все прекрасно! Остальное фиолетово!» и др.