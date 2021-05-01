1 мая Монстрация вновь прошла онлайн в Новосибирске

Жители Новосибирска провели Монстрацию-2021 в онлайн-формате. 1 мая в соцсети все больше появляются посты с хэштегом #монстрация и #монстрация2021.
Новосибирцы фотографировали игрушки и домашних животных с яркими лозунгами. Среди них: «А я, что, рыжая?», «Свежий воздух – городам! А не то придет тадам», «Диванстрация», «Все прекрасно! Остальное фиолетово!» и др.
Идеолог Монстрации Артем Лоскутов ране писал, что не хотел бы видеть в онлайн-формате альтернативу.
Напомним, что монстрация была отменена из-за коронавируса, как и в прошлом году.