atas.info
ГлавноеВсе новости

1 мая Монстрация вновь прошла онлайн в Новосибирске

1 мая 2021, 20:49
Монстрацию запретили проводить из-за коронавируса.

Жители Новосибирска провели Монстрацию-2021 в онлайн-формате. 1 мая в соцсети все больше появляются посты с хэштегом #монстрация и #монстрация2021.

Новосибирцы фотографировали игрушки и домашних животных с яркими лозунгами. Среди них: «А я, что, рыжая?», «Свежий воздух – городам! А не то придет тадам», «Диванстрация», «Все прекрасно! Остальное фиолетово!» и др.

Идеолог Монстрации Артем Лоскутов ране писал, что не хотел бы видеть в онлайн-формате альтернативу.

Напомним, что монстрация была отменена из-за коронавируса, как и в прошлом году.

Материалы по теме
Новосибирск вспоминает первомайскую Монстрацию 2015-2019 годовВ Новосибирске 1 мая запустили онлайн-Монстрацию
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52