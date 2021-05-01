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Экс-главу новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» подозревают в мошенничестве

1 мая 2021, 20:30
Депутат Вера Ганзя опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» ответ МВД на свое обращение.

Полиция заподозрила бывшего гендиректора новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина в мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

Такой ответ получила депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя на свое обращение. Депутата интересовала роль бывшего главы предприятия в деле о банкротстве его другой компании «Стиллайн». Полиция изучила вопрос и выявила признаки двух преступлений - ст. 159 и 196. В итоге был составлен рапорт и направлен в дежурную часть, также инициирована уголовно-процессуальная проверка.

Ганзя также обратилась к местным депутатам с просьбой разработать меры поддержки завода. Обращение новосибирского депутата Госдумы дошло и до главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Реакция последовала незамедлительно - региональному СК поручено возбудить дело в связи с невыплатой зарплаты работникам.

Напомним, завод начал сокращать сотрудников в конце прошлого года, а в текущем было уволено еще несколько сотен. Тяжелое финансовое положение «Тяжстанкогидропресс» привлекло внимание региональные власти.

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