Экс-главу новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» подозревают в мошенничестве

Такой ответ получила депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя на свое обращение. Депутата интересовала роль бывшего главы предприятия в деле о банкротстве его другой компании «Стиллайн». Полиция изучила вопрос и выявила признаки двух преступлений - ст. 159 и 196. В итоге был составлен рапорт и направлен в дежурную часть, также инициирована уголовно-процессуальная проверка.