Мэрии Новосибирска рекомендовали сменить подрядчиков из-за плохих дорог

Депутаты областного заксобрания потребовали от мэрии сменить подрядчиков из-за низкого качества дорожных работ в Новосибирске.
Проблемы дорожной области рассмотрели на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике накануне.
Многие депутаты поставили под сомнение компетенции подрядных организаций, которые привлекают к дорожным работам в Новосибирске.
Депутат от ЕР Александр Барсуков отметил, что каждый год привлекаются одни и те же организации, хотя их недоработки очевидны. Первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов рекомендовал транспортному комитету мэрии разорвать договоры с недобросовестными подрядчиками.
Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов отметил недофинансирование дорожной области, пожаловался на нехватку техники и кадров. Но депутаты не видят системного подхода, а потому не готовы выделять дополнительные средства.
Они потребовали разработать меры контроля за тратами в дорожной области Новосибирска.