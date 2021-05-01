Мэрии Новосибирска рекомендовали сменить подрядчиков из-за плохих дорог

Депутат от ЕР Александр Барсуков отметил, что каждый год привлекаются одни и те же организации, хотя их недоработки очевидны. Первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов рекомендовал транспортному комитету мэрии разорвать договоры с недобросовестными подрядчиками.