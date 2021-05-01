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Мэрии Новосибирска рекомендовали сменить подрядчиков из-за плохих дорог

1 мая 2021, 10:00
Депутаты требую контроля за тратами в дорожной области Новосибирска.

Депутаты областного заксобрания потребовали от мэрии сменить подрядчиков из-за низкого качества дорожных работ в Новосибирске.

Проблемы дорожной области рассмотрели на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике накануне.

Многие депутаты поставили под сомнение компетенции подрядных организаций, которые привлекают к дорожным работам в Новосибирске.

Депутат от ЕР Александр Барсуков отметил, что каждый год привлекаются одни и те же организации, хотя их недоработки очевидны. Первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов рекомендовал транспортному комитету мэрии разорвать договоры с недобросовестными подрядчиками.

Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов отметил недофинансирование дорожной области, пожаловался на нехватку техники и кадров. Но депутаты не видят системного подхода, а потому не готовы выделять дополнительные средства.

Они потребовали разработать меры контроля за тратами в дорожной области Новосибирска.

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