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75 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

4 мая 2021, 14:33
Трое скончались.

По данным оперативного штаба на утро 4 мая в регионе зарегистрирован 41 401 случай коронавируса. За сутки число заразившихся выросло на 75 человек. Выздоровели за период пандемии 37 870 пациентов (+13 за сутки).

Трое человек скончались. Это женщины в возрасте 70 и 69 лет и 76-летний мужчина. Число смертей от Covid составило 1 768. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него доставили 1 173 пациента, восемь из них дети. В отделениях реанимации лежат 44 человека. На ИВЛ – 9 пациентов.

1 527 105 тестов на коронавирус сделали в области за все время пандемии. За сутки зарегистрировано 470 обращений.

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