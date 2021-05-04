75 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

Трое человек скончались. Это женщины в возрасте 70 и 69 лет и 76-летний мужчина. Число смертей от Covid составило 1 768. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него доставили 1 173 пациента, восемь из них дети. В отделениях реанимации лежат 44 человека. На ИВЛ – 9 пациентов.