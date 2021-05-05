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Новосибирск встал в пробках из-за репетиции парада Победы

5 мая 2021, 21:14
Дорожная обстановка оценивается в 6 баллов.

Вечером 5 мая центр Новосибирска сковали пробки. Причиной стала репетиция парада Победы в честь 9 мая на площади Ленина.

В целом по городу, если верить сервису Яндекс.Пробки, дорожная обстановка оценивается в 6 баллов. Это много для вечера выходного дня.

Наиболее затруднены для проезда участки на на улицах Фабричной, Гоголя, Кирова, Восход, Большевистской, Зыряновской, Советской, Добролюбова, Ипподромской, Военной, а также на проспекте Димитрова. На левом берегу заторы на площади Труда, проспекте Энергетиков и улице Станционной.

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#Новости#Город
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