Новосибирск встал в пробках из-за репетиции парада Победы

Наиболее затруднены для проезда участки на на улицах Фабричной, Гоголя, Кирова, Восход, Большевистской, Зыряновской, Советской, Добролюбова, Ипподромской, Военной, а также на проспекте Димитрова. На левом берегу заторы на площади Труда, проспекте Энергетиков и улице Станционной.