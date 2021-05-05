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Помощником Мартемьянова в «Сибири» стал Александр Гольц

5 мая 2021, 20:16
Минувший сезон он отработал ассистентом главного тренера магнитогорского «Металлурга».

Ассистентом главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова стал Александр Гольц. Контракт со специалистом уже подписан, сообщает сайт хоккейного клуба.

Александр Гольц родом из Челябинска, там же и начинал играть в хоккей. На профессиональном уровне он выступал 27 лет, провел за карьеру 1060 матчей. Играл в России и Германии.

Гольц по два раза выигрывал как хоккеист золото, серебро и бронзу чемпионатов России. Также новый помощник главного тренера «Сибири» выигрывал Евролигу.

В сборной провел 17 игр. Тренерскую карьеру начал в 2019 году в череповецкой «Северстали». Минувший сезон отработал ассистентом главного тренера магнитогорского «Металлурга».

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