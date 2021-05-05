Помощником Мартемьянова в «Сибири» стал Александр Гольц

Ассистентом главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова стал Александр Гольц. Контракт со специалистом уже подписан, сообщает сайт хоккейного клуба.
Александр Гольц родом из Челябинска, там же и начинал играть в хоккей. На профессиональном уровне он выступал 27 лет, провел за карьеру 1060 матчей. Играл в России и Германии.
Гольц по два раза выигрывал как хоккеист золото, серебро и бронзу чемпионатов России. Также новый помощник главного тренера «Сибири» выигрывал Евролигу.
В сборной провел 17 игр. Тренерскую карьеру начал в 2019 году в череповецкой «Северстали». Минувший сезон отработал ассистентом главного тренера магнитогорского «Металлурга».