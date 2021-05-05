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В Новосибирска 5, 7 и 9 мая закроют станцию метро «Площадь Ленина»

5 мая 2021, 12:16
Метро будут перекрывать утром и вечером.

В связи с репетициями и проведением парада Победы и артиллерийского салюта в Новосибирске перекроют улицы и закроют станцию метро 5, 7 и 9 мая.

Как сообщает мэрия, в дни репетиций, 5-го и 7-го числа, с 18:30 до 22:30 закроют станцию метро «Площадь Ленина». В День Победы входы и выходы на станции будут недоступны с 7:30 до 12:00.

Также в эти дни для движения будут недоступны несколько улиц. Их частично перекроют на период подготовки и проведения праздничных мероприятий, а маршрут общественного транспорта изменят.

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#Новости#Транспорт
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