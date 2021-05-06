atas.info
ГлавноеВсе новости

Девушка на электросамокате сбила женщину в Новосибирске

6 мая 2021, 10:01
Никто не пострадал.

Очередное происшествие с электросамокатом произошло на улице Мичурина в Новосибирске. Очевидцы рассказали о случившемся в паблике АСТ-54.

Девушка на электросамокате наехала на женщину. От удара и пешеход, и девушка оказались на земле. Как сообщают очевидцы, обошлось без серьезных травм.

Подписчики были возмущены участившимися случаями с электросамокатами. Но некоторые встали на защиту пилотессы. Во-первых, в городе практически нет велодорожек, поэтому приходится передвигаться по тротуарам. А во-вторых, пострадавшая сама неожиданно изменила траекторию движения, тем самым спровоцировала происшествие.

Материалы по теме
В Новосибирске водитель сбил мужчину на электросамокате и скрылсяВ Кировском районе Новосибирска сбили ребёнка на самокате В новосибирском парке парень на электросамокате сбил женщину
#Новости#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52