Девушка на электросамокате сбила женщину в Новосибирске

Подписчики были возмущены участившимися случаями с электросамокатами. Но некоторые встали на защиту пилотессы. Во-первых, в городе практически нет велодорожек, поэтому приходится передвигаться по тротуарам. А во-вторых, пострадавшая сама неожиданно изменила траекторию движения, тем самым спровоцировала происшествие.