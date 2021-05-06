Девушка на электросамокате сбила женщину в Новосибирске

Очередное происшествие с электросамокатом произошло на улице Мичурина в Новосибирске. Очевидцы рассказали о случившемся в паблике АСТ-54.
Девушка на электросамокате наехала на женщину. От удара и пешеход, и девушка оказались на земле. Как сообщают очевидцы, обошлось без серьезных травм.
Подписчики были возмущены участившимися случаями с электросамокатами. Но некоторые встали на защиту пилотессы. Во-первых, в городе практически нет велодорожек, поэтому приходится передвигаться по тротуарам. А во-вторых, пострадавшая сама неожиданно изменила траекторию движения, тем самым спровоцировала происшествие.