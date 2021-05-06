Пьяный водитель устроил тройное ДТП с пострадавшими в Новосибирске

ДТП с участием с трех автомобилей на улице Фабричной в Новосибирске устроил пьяный водитель Toyota, сообщили в ГИБДД.
В ГИБДД уточнили, что 5 мая поздно вечером 40-летний водитель Toyota Ceres двигался со стороны проспекта Димитрова и у дома №22 по ул. Фабричной выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen Touareg. После удара кроссовер зацепил автомобиль Toyota RAV4 и выехал на перильное ограждение.
В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка Toyota Ceres. Ее зажало в машине, и потребовалась помощь спасателей. Операция длилась 20 минут. Девушку увезли в больницу с переломом голени.
По информации ГИБДД, спровоцировавший аварию водитель Toyota Ceres был пьян.