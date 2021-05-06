Пьяный водитель устроил тройное ДТП с пострадавшими в Новосибирске

В ГИБДД уточнили, что 5 мая поздно вечером 40-летний водитель Toyota Ceres двигался со стороны проспекта Димитрова и у дома №22 по ул. Фабричной выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen Touareg. После удара кроссовер зацепил автомобиль Toyota RAV4 и выехал на перильное ограждение.