СК проверит информацию о нападении собаки на 4-летнего ребенка в Новосибирске

Сегодня, 6 мая, новосибирцы рассказали в социальных сетях о стае бездомных собак на Шевченковском жилмассиве. Люди их боятся и не безосновательно - одна из собак кинулась на 4-летнего ребенка и пыталась его укусить.
На информацию обратили внимание в управлении Следственного комитета по Новосибирской области. И теперь его сотрудники проводят доследственную проверку.
Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, имел ли место быть данный факт, а также были ли причинены ребенку травмы. Будет проверено, в полной ли мере осуществляется отлов бездомных животных.