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СК проверит информацию о нападении собаки на 4-летнего ребенка в Новосибирске

6 мая 2021, 16:11
О происшествии рассказали подписчики социальных сетей.

Сегодня, 6 мая, новосибирцы рассказали в социальных сетях о стае бездомных собак на Шевченковском жилмассиве. Люди их боятся и не безосновательно - одна из собак кинулась на 4-летнего ребенка и пыталась его укусить.

На информацию обратили внимание в управлении Следственного комитета по Новосибирской области. И теперь его сотрудники проводят доследственную проверку.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, имел ли место быть данный факт, а также были ли причинены ребенку травмы. Будет проверено, в полной ли мере осуществляется отлов бездомных животных.

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#Новости#Происшествия
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