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Posted 16 мая 2021, 07:16

Published 16 мая 2021, 07:16

Modified 16 сентября 2022, 20:42

Updated 16 сентября 2022, 20:42

В Новосибирске сняли на видео грубо нарушающую правила маршрутку №399

16 мая 2021, 07:16
Водитель маршрутки попытался объехать затор по тротуару.

В Новосибирске автохам-водитель маршрутного такси №399 грубо нарушил правила дорожного движения. Видео нарушения публикует служба эвакуации АСТ-54.

Инцидент произошел 15 мая на проспекте Дзержинского. Водитель маршрутки не стал стоять в пробке, а попытался объехать затор по тротуару.

Причем микроавтобусу долго не удавалось преодолеть бордюр. В итоге автомобиль с пассажирами через газон заехал на тротуар и помчался по пешеходной зоне.

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#Происшествия#Новости#Видео
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