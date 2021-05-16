В Новосибирске сняли на видео грубо нарушающую правила маршрутку №399

Posted 16 мая 2021, 07:16
Published 16 мая 2021, 07:16
Modified 16 сентября 2022, 20:42
Updated 16 сентября 2022, 20:42
В Новосибирске автохам-водитель маршрутного такси №399 грубо нарушил правила дорожного движения. Видео нарушения публикует служба эвакуации АСТ-54.
Инцидент произошел 15 мая на проспекте Дзержинского. Водитель маршрутки не стал стоять в пробке, а попытался объехать затор по тротуару.
Причем микроавтобусу долго не удавалось преодолеть бордюр. В итоге автомобиль с пассажирами через газон заехал на тротуар и помчался по пешеходной зоне.