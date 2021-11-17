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Posted 17 ноября 2021, 08:27

Published 17 ноября 2021, 08:27

Modified 16 сентября 2022, 21:30

Updated 16 сентября 2022, 21:30

Фанат «Колумбайна» за разбой в новосибирской школе отправился в колонию

17 ноября 2021, 08:27
Кроме уже полученного срока, молодому человеку грозят и другие статьи.

Ленинский районный суд Новосибирска вынес наказание двум подросткам, фанатам "Колумбайна". В мае приятели совершили разбой в школе.

Гангстеры угрожали ученикам макетом оружия. Они забрали у подростков деньги и смартфоны. Один из нападавших учился в 10 классе. Его подельнику было 16 лет.

Старшему к моменту вынесения приговора уже исполнилось 18 лет. Он отправился в колонию общего режима на полтора года. Его приятель до сих пор несовершеннолетний. Ему дали год условно. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по НСО.

Была проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Она установила, что десятиклассник был способен совершить теракт. Он открыто угрожал убийством сверстникам и педагогам, состоял в колумбайн-сообществах в соцсетях. Вел дневник, в котором делился планами нападения на школу и опытом в изготовлении оружия.

В частности на уроке русского языка он написал сочинение на тему "Бесстрашие". Там он назвал школьных стрелков образцом мужества.

Кроме уже полученного срока, молодому человеку грозят и другие статьи. В прошлом году он угнал автомобиль отчима и совершил на нем ДТП. Пострадали люди, в том числе маленький ребенок. Двум автомобилям причинен ущерб.

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#Криминал
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