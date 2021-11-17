Фанат «Колумбайна» за разбой в новосибирской школе отправился в колонию

Posted 17 ноября 2021, 08:27
Published 17 ноября 2021, 08:27
Modified 16 сентября 2022, 21:30
Updated 16 сентября 2022, 21:30
Ленинский районный суд Новосибирска вынес наказание двум подросткам, фанатам "Колумбайна". В мае приятели совершили разбой в школе.
Гангстеры угрожали ученикам макетом оружия. Они забрали у подростков деньги и смартфоны. Один из нападавших учился в 10 классе. Его подельнику было 16 лет.
Старшему к моменту вынесения приговора уже исполнилось 18 лет. Он отправился в колонию общего режима на полтора года. Его приятель до сих пор несовершеннолетний. Ему дали год условно. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по НСО.
Была проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Она установила, что десятиклассник был способен совершить теракт. Он открыто угрожал убийством сверстникам и педагогам, состоял в колумбайн-сообществах в соцсетях. Вел дневник, в котором делился планами нападения на школу и опытом в изготовлении оружия.
В частности на уроке русского языка он написал сочинение на тему "Бесстрашие". Там он назвал школьных стрелков образцом мужества.
Кроме уже полученного срока, молодому человеку грозят и другие статьи. В прошлом году он угнал автомобиль отчима и совершил на нем ДТП. Пострадали люди, в том числе маленький ребенок. Двум автомобилям причинен ущерб.