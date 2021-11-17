Фанат «Колумбайна» за разбой в новосибирской школе отправился в колонию

Старшему к моменту вынесения приговора уже исполнилось 18 лет. Он отправился в колонию общего режима на полтора года. Его приятель до сих пор несовершеннолетний. Ему дали год условно. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по НСО.