Депутат Наталья Пинус выступила против QR-кодов и принудительной вакцинации

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус выступила против введения QR-кодов и принудительной вакцинации против коронавируса. Свою позицию она изложила на странице в facebook. Депутат начала свои размышления с рассказа о том, что к ней поступает много обращений от новосибирцев с просьбой помешать введению системы QR-кодов. Пинус уже написала обращение в адрес Председателя Совета депутатов с просьбой обсудить эту тему на ближайшей сессии, которая состоится 3 декабря. Пытаясь разобраться в личном отношении к проблеме, депутат решила, по ее словам, смотреть на тему с разных сторон и ставить все под сомнение.