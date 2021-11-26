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Депутат Наталья Пинус выступила против QR-кодов и принудительной вакцинации

26 ноября 2021, 15:58
Фото: Наталья Пинус/facebook.com
Она взвесила аргументы за и против, высказав свою позицию, которою готова озвучить в горсовете.

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус выступила против введения QR-кодов и принудительной вакцинации против коронавируса. Свою позицию она изложила на странице в facebook. Депутат начала свои размышления с рассказа о том, что к ней поступает много обращений от новосибирцев с просьбой помешать введению системы QR-кодов. Пинус уже написала обращение в адрес Председателя Совета депутатов с просьбой обсудить эту тему на ближайшей сессии, которая состоится 3 декабря. Пытаясь разобраться в личном отношении к проблеме, депутат решила, по ее словам, смотреть на тему с разных сторон и ставить все под сомнение.

Наталья Пинус привела ряд аргументов за и против вакцинации, которые высказывают сторонники каждой позиции. С одной стороны утверждается, например, что принудительная вакцинация и Qr-коды спасают жизни, а сами Qr-коды оказались полезной штукой и по сути электронной справкой. Но, с другой стороны, Пинус нашла мнения, что прививки якобы могут и не помогать предотвратить заболевание, учитывая мутацию вируса, а у самих прививок якобы есть "нехорошие побочные действия, не все из них очевидны сегодня".

Наталья Пинус заявила, что в истории с вакцинацией и введением QR-кодов ее беспокоит «Окно Овертона», "которое открывает человечество, единожды опробовав по сути принудительную вакцинацию". Она полагает, что сейчас нам пока сложно оценить, к чем все это приведет в дальнейшем.

Депутат горсовета задалась вопросом, кому выгодны названные ей процессы. Она полагает, что вакцинацию будут «проламывать», несмотря на недовольство населения. В итоге Пинус заявила о своей личной позиции - "против введение QR-кодов и против по сути принудительной вакцинации".

Редакция Atas.info, со своей стороны, считает, что в важных медицинских вопросах необходимо прислушиваться к мнению специалистов или получать консультацию врача. Напомним, новосибирский вирусолог Нетёсов раскритиковал заявление об опасности вакцинации.

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