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Юрия Лозу удивило подорожание на 15% ряженки и другой молочной продукции

26 ноября 2021, 16:33
Фото: Юрий Лоза / facebook.com
Он не смог добиться от продавца в магазине объяснения тому, почему цены увеличились.

Известного российского певца Юрия Лозу удивило подорожание ряженки на 15%. Об этом он рассказал своим подписчикам на странице в facebook.

"Спрашиваю в магазине – а почему бутылка ряженки, которая намедни стоила 101 рубль, сейчас продаётся за 115? Продавщица отвечает – так вся ж молочка подорожала! Интересуюсь – а с чего это вдруг, коровы что ль забастовали? Она мне – не знаю... просто подорожала и всё", - написал музыкант.

Лоза отметил, что цены без объяснения причин выросли не на 1, 2 или 5, а практически на 15%. Он отметил, что никто не гарантирует, что это последнее подорожание, что завтра цены не подскочат ещё выше. При этом певец уверен, что они вырастут.

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