Юрия Лозу удивило подорожание на 15% ряженки и другой молочной продукции

"Спрашиваю в магазине – а почему бутылка ряженки, которая намедни стоила 101 рубль, сейчас продаётся за 115? Продавщица отвечает – так вся ж молочка подорожала! Интересуюсь – а с чего это вдруг, коровы что ль забастовали? Она мне – не знаю... просто подорожала и всё", - написал музыкант.