Юрия Лозу удивило подорожание на 15% ряженки и другой молочной продукции

Известного российского певца Юрия Лозу удивило подорожание ряженки на 15%. Об этом он рассказал своим подписчикам на странице в facebook.
"Спрашиваю в магазине – а почему бутылка ряженки, которая намедни стоила 101 рубль, сейчас продаётся за 115? Продавщица отвечает – так вся ж молочка подорожала! Интересуюсь – а с чего это вдруг, коровы что ль забастовали? Она мне – не знаю... просто подорожала и всё", - написал музыкант.
Лоза отметил, что цены без объяснения причин выросли не на 1, 2 или 5, а практически на 15%. Он отметил, что никто не гарантирует, что это последнее подорожание, что завтра цены не подскочат ещё выше. При этом певец уверен, что они вырастут.