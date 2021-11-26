Заксобрание Новосибирской области одобрило законопроект о QR-кодах

Депутаты новосибирского заксобрания поддержали изменения в федеральный закон об использовании QR-кодов.
Таким образом правительство на полгода закрепляет на законодательном уровне новые ограничения, и теперь губернаторы могут беспрепятственно принимать решения относительно системы QR-кодов на своей территории.
Напомним, россиян обязали получить QR-коды, которые подтверждают наличие прививки от COVID-19. Без них они не могут посетить культурные, спортивные мероприятия, рестораны и кафе, аквапарки, а в некоторых регионах и воспользоваться общественным транспортом. В качестве пропуска разрешается показать сертификат о вакцинации, справку, подтверждающую ранее перенесенное заболевание, или медотвод. Но последний получить крайне тяжело.
С изменениями в законе региональные власти будут сами решать, в каких объектах запрашивать QR-код.
Поправки будут действовать до 1 июня 2022 года.