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Заксобрание Новосибирской области одобрило законопроект о QR-кодах

26 ноября 2021, 04:02
Фото: pixabay.com
Законопроект будут действовать полгода.

Депутаты новосибирского заксобрания поддержали изменения в федеральный закон об использовании QR-кодов.

Таким образом правительство на полгода закрепляет на законодательном уровне новые ограничения, и теперь губернаторы могут беспрепятственно принимать решения относительно системы QR-кодов на своей территории.

Напомним, россиян обязали получить QR-коды, которые подтверждают наличие прививки от COVID-19. Без них они не могут посетить культурные, спортивные мероприятия, рестораны и кафе, аквапарки, а в некоторых регионах и воспользоваться общественным транспортом. В качестве пропуска разрешается показать сертификат о вакцинации, справку, подтверждающую ранее перенесенное заболевание, или медотвод. Но последний получить крайне тяжело.

С изменениями в законе региональные власти будут сами решать, в каких объектах запрашивать QR-код.

Поправки будут действовать до 1 июня 2022 года.

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