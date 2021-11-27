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Егор Бероев призвал прекратить делить россиян на «ваксеров» и «антиваксеров»

27 ноября 2021, 09:26
Фото: Егор Бероев / facebook.com
Известный актер заявил, что продолжается разжигание вражды между людьми. При этом он высказался против принудительной вакцинации.

Известный российский актер Егор Бероев призвал прекратить делить людей на «ваксеров» и «антиваксеров». Он заявил, что ему грустно от того, что продолжается разжигание вражды между людьми по поводу отношения к вакцинации. Беров считает, что нельзя делить людей по этому принципу на хороших и плохих.

Беров на своей странице в facebook подчеркнул, что никто из его коллег не никто из моих коллег не выступал против вакцины как таковой. При этом актер подчеркнул, что делать или не делать предлагаемую вакцину, по его мнению - личное дело каждого.

- Я за свободу выбора и против любой формы принуждения, я за соблюдение, закреплённых в Конституции, прав и свобод граждан, я за неприкосновенность личности, за уважение человеческого достоинства и я за неравнодушие! - написал Егор Бероев.

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