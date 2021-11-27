В Новосибирске столкнулись Toyota и грузовик из-за дефектного дорожного знака

Накануне в сеть попало видео, где автомобиль Toyota Prius двигается по Панфиловцев и на перекрестке с Автогенной не сбавляет ход. Водитель считает, что у него главная, а у грузовика второстепенная. Видео сделал регистратор Toyota, и за кадром слышится разговор водителя и пассажира. Первый спрашивает товарища перед самой аварией, почему тот пристегнулся, пассажир ответил после происшествия: «Вот за этим и пристегнулся». После пассажир говорит, что главная была у грузовика, а не у них.