В Новосибирске столкнулись Toyota и грузовик из-за дефектного дорожного знака

Дорожный знак ввел в заблуждение водителя автомобиля, и тот попал в ДТП в Новосибирске.
На пересечении улицы Автогенной и Панфиловцев установлены дорожные знаки, которые водитель не смог расшифровать.
Накануне в сеть попало видео, где автомобиль Toyota Prius двигается по Панфиловцев и на перекрестке с Автогенной не сбавляет ход. Водитель считает, что у него главная, а у грузовика второстепенная. Видео сделал регистратор Toyota, и за кадром слышится разговор водителя и пассажира. Первый спрашивает товарища перед самой аварией, почему тот пристегнулся, пассажир ответил после происшествия: «Вот за этим и пристегнулся». После пассажир говорит, что главная была у грузовика, а не у них.
Автогенная на самом деле второстепенная. Оказалось, что дорожный знак перевернулся и запутал водителя. При этом рядом был другой знак, призывающий уступить дорогу.
Адвокат Денис Садовский пояснил НГС, что водитель виноват на 30-40%, ведь его ввели в заблуждение. Остальная вина лежит на дорожниках, которые не уследили за знаком.