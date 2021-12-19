Новосибирские врачи прооперировали женщине опухоль мозга без наркоза

Posted 19 декабря 2021, 09:31
Published 19 декабря 2021, 09:31
Modified 16 сентября 2022, 21:33
Updated 16 сентября 2022, 21:33
В Новосибирске 17 декабря прошла конференция нейрохирургов. На ней рассказали об уникальной операции, проведенной в Федеральном центре нейрохирургии.
Врачи рассказали, что у 30-летней сибирячки опухоль была расположена под участком коры головного мозга, который отвечает за речь. Поэтому во время операции важно было не задеть этот участок. Поэтому ей сделали трепанацию черепа под общим наркозом, а затем разбудили, сообщает сайт "Вести Новосибирск".
Нейрохирург стимулирует речевые зоны, а афазиолог беседует с пациенткой. Так врачи сумели выстроить маршрут хирургического вмешательства. После этого пациентку снова поместили под наркоз.
Операция длилась 3 часа и прошла успешно. Речь пациентки удалось сохранить. В год медики делают 15 таких операций.