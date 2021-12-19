Новосибирские врачи прооперировали женщине опухоль мозга без наркоза

Врачи рассказали, что у 30-летней сибирячки опухоль была расположена под участком коры головного мозга, который отвечает за речь. Поэтому во время операции важно было не задеть этот участок. Поэтому ей сделали трепанацию черепа под общим наркозом, а затем разбудили, сообщает сайт "Вести Новосибирск".