В СГК показали работы на улице Котовского в Новосибирске

Posted 10 января 2022, 12:55
Published 10 января 2022, 12:55
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Специалисты "Сибирской генерирующей компании" приступили к демонтажу поврежденного участка трубы по улице Котовского. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СГК.
В сети размещено видео работ. На кадрах видно, что процесс замены труб, которым 51 год, в разгаре.
Напомним, 10 января из-за аварии без отопления остались 41 дом на 4 улицах. Тепло не поступает в том числе в три детских образовательных и два медицинских учреждения. Завершатся работы к утру 11 января.