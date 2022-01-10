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Posted 10 января 2022, 12:55

Published 10 января 2022, 12:55

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

В СГК показали работы на улице Котовского в Новосибирске

В СГК показали работы на улице Котовского в Новосибирске

10 января 2022, 12:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Процесс замены труб в разгаре.

Специалисты "Сибирской генерирующей компании" приступили к демонтажу поврежденного участка трубы по улице Котовского. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СГК.

В сети размещено видео работ. На кадрах видно, что процесс замены труб, которым 51 год, в разгаре.

Напомним, 10 января из-за аварии без отопления остались 41 дом на 4 улицах. Тепло не поступает в том числе в три детских образовательных и два медицинских учреждения. Завершатся работы к утру 11 января.

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#Город#Видео
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