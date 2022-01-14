В Новосибирске неоднократно судимый 28-летний парень угнал и разбил автомобиль

Автомобиль удалось найти в Ленинском районе. Известно, что рецидивист решил покататься на чужом автомобиле и не справился с управлением. Сибиряк наехал на препятствие, бросил авто и скрылся. Теперь злоумышленника осудят по уголовной статье: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Мера пресечения подозреваемому не избрана.