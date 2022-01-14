В Новосибирске неоднократно судимый 28-летний парень угнал и разбил автомобиль. По сообщению МВД, все произошло 30 декабря 2021 года.
Хозяйка автомобиля заявила в полицию об угоне. Машина стояла на парковке у дома на улице Михаила Немыткина. Ущерб оценивается в 100 тыс. рублей.
Полицейские смогли найти подозреваемого в угоне. Выяснилось, что к преступлению причастен 28-летний мужчина. Ранее новосибирец привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и тяжкое преступление.
Автомобиль удалось найти в Ленинском районе. Известно, что рецидивист решил покататься на чужом автомобиле и не справился с управлением. Сибиряк наехал на препятствие, бросил авто и скрылся. Теперь злоумышленника осудят по уголовной статье: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Мера пресечения подозреваемому не избрана.