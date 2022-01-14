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В Новосибирске неоднократно судимый 28-летний парень угнал и разбил автомобиль

14 января 05:40
Фото: pixabay.com
Новосибирец захотел прокатиться на чужом авто.

В Новосибирске неоднократно судимый 28-летний парень угнал и разбил автомобиль. По сообщению МВД, все произошло 30 декабря 2021 года.

Хозяйка автомобиля заявила в полицию об угоне. Машина стояла на парковке у дома на улице Михаила Немыткина. Ущерб оценивается в 100 тыс. рублей.

Полицейские смогли найти подозреваемого в угоне. Выяснилось, что к преступлению причастен 28-летний мужчина. Ранее новосибирец привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и тяжкое преступление.

Автомобиль удалось найти в Ленинском районе. Известно, что рецидивист решил покататься на чужом автомобиле и не справился с управлением. Сибиряк наехал на препятствие, бросил авто и скрылся. Теперь злоумышленника осудят по уголовной статье: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Мера пресечения подозреваемому не избрана.

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