В Новосибирске пенсионера задержали за домогательство и интимную переписку с детьми

Новосибирского пенсионера поймали на интимной переписке с двумя 10-летними девочками. В полицию обратилась мать несовершеннолетних, которая сообщила о домогательствах.
По информации источника КП-НСК, женщина нашла в мессенджере WhatsApp у своих дочерей сообщения от 64-летнего мужчины. Старик высылал девочкам видео порнографического содержания, а также просил их выслать ему развратные фото.
Полиция нашла отправителя сообщений и завела на него уголовного дело. За насильственные действия сексуального характера ему грозит заключение до 20 лет.