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В Новосибирске пенсионера задержали за домогательство и интимную переписку с детьми

15 января 03:27
Фото: pixabay.com
Пенсионер домогался до двух девочек.

Новосибирского пенсионера поймали на интимной переписке с двумя 10-летними девочками. В полицию обратилась мать несовершеннолетних, которая сообщила о домогательствах.

По информации источника КП-НСК, женщина нашла в мессенджере WhatsApp у своих дочерей сообщения от 64-летнего мужчины. Старик высылал девочкам видео порнографического содержания, а также просил их выслать ему развратные фото.

Полиция нашла отправителя сообщений и завела на него уголовного дело. За насильственные действия сексуального характера ему грозит заключение до 20 лет.

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#Новости#Происшествия
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